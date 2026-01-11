ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
ಬೂಕನಬೆಟ್ಟ ಜಾತ್ರೆ | ಭಾರಿ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರ

ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎತ್ತುಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ
ಹಿ.ಕೃ.ಚಂದ್ರು
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 3:22 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 3:22 IST
ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿಯ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟದ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಹಲ್ಲು (ವಯಸ್ಸು) ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿಯ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟದ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಹಲ್ಲು (ವಯಸ್ಸು) ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ (ಹಲ್ಲು ಆಗದೆ ಇರುವ) ಹಳ್ಳಿಕಾರ್‌ ತಳಿಯ ಸಾಕುವ ಕರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ
ದೊಡ್ಡಮನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಿರೀಸಾವೆ ರೈತ
ಬೂಕನಬೆಟ್ಟದ ಜಾತ್ರೆ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಸಂತೆಗಿಂತ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು
ದಿಲೀಪ್ ಕಡಂಬಗೆ ಎಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ
