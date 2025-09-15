ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಾಸನ | ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನಾಚರಣೆ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಬೈಕ್‌ ಚಾಲನೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಬೈಕ್‌ ರ‍್ಯಾಲಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:06 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:06 IST
