ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Homedistricthasana
ಹಳೇಬೀಡು: ಅಪಾಯದ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ

ನೆರವಿನ ಆಸರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನಂಜುಂಡಮ್ಮ: ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆಯವರು
ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:46 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:46 IST
ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅನುದಾನ ಬಂದರೆ ನಂಜುಂಡಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ
ಎಚ್.ಆರ್.ಮಧು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಮೂಕರಾಗಿರುವ ನಂಜುಂಡಮ್ಮ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಸಂಘ– ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಅವರ ಜೀವಿತದವರೆಗೂ ಸೂರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು
ಗಂಗಾಧರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
Hasana

