ಹಾಸನ | ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು ರೈತರ ಧರಣಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನು ಹರಾಜಿಗೆ ನೋಟಿಸ್: ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:03 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:03 IST
ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು 2023ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಧರಣಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ.
ಕೆ.ಟಿ. ಗಂಗಾಧರ್ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
protestHasana

