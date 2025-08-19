ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಆಲೂರು | ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಣ್ಣಾದ ಶುಂಠಿ: ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ, ಕೊಳೆರೋಗ ಉಲ್ಬಣ
ಎಂ.ಪಿ.ಹರೀಶ್
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:03 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:03 IST
ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಭೂಮಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೂ ರೋಗ ತಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಎಂ.ಎಸ್. ನವೀನ್ ಮರಸು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿಕ
ತುಂತುರು ಮಳೆ ತೇವಾಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಶುಂಠಿಗೆ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ಕೊಳೆರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೀರು ನಿಲ್ಲದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಯಬಹುದು.
ಕೇಶವಪ್ರಸಾದ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಎಡಬಿಡದೇ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ತೇವಾಂಶ ವಿಪರೀತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಮುದುಡಿವೆ. ಕೂಡಲೇ ಬಿಸಿಲು ಶುರುವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆ ಸಿಗಬಹುದು.
ರಮೇಶಕುಮಾರ್ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
