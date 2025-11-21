ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಾಸನ | ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:53 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:53 IST
ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೆಯ ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗವನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತ
HasanFootpath Encroachmentclearance

