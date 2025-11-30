ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
Homedistricthasana
ಹಾಸನ | ಕೆಪಿಎಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬಂದ್: ಆಕ್ರೋಶ

ರಾಜಘಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಎದುರು ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪೋಷಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:22 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:22 IST
Hasana

