ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಾಸನ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ; ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ– ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಆರೋಪ

ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹ 3 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರ: ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:26 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:26 IST
