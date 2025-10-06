ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಾಸನಾಂಬ ದರ್ಶನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ: ವಿಐಪಿ ಪಾಸ್‌ ರದ್ದು; ಗೋಲ್ಡ್‌ ಪಾಸ್‌ ಜಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ
ಸಂತೋಷ್‌ ಸಿ.ಬಿ.
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:14 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:14 IST
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್‌.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಲತಾಕುಮಾರಿ ಅವರು ಹಾಸನಾಂಬ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು.ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಮಾರುತಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು.
HassanHassanamba temple

