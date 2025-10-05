ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಟಾಸ್‌ ವೇಳೆ ಎಡವಟ್ಟು: ಪಾಕ್ ನಾಯಕಿ ಹೇಳಿದ್ದೊಂದು, ರೆಫರಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೊಂದು..

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:55 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Women's World Cup Ind VS Pak | ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಪಾಕ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Women's World Cup Ind VS Pak | ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಪಾಕ್‌
Women's World Cup Ind VS Pak | ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಪಾಕ್‌
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

World Cup Ind VS Pak | ಪಾಕ್‌ ನಾಯಕಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:World Cup Ind VS Pak | ಪಾಕ್‌ ನಾಯಕಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್
World Cup Ind VS Pak | ಪಾಕ್‌ ನಾಯಕಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್
CricketWorld Cup

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT