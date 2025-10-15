ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಾಸನಾಂಬ ದೇಗುಲ: ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿಯಿಂದ ಬಾನೆತ್ತರದ ಗೋಪುರದವರೆಗೆ...

ಸಂತೋಷ್‌ ಸಿ.ಬಿ.
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:58 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:58 IST
ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿ ಇದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪಾರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿದೆ.
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ, ಹಾಸನ
ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಮಡಿಯುಟ್ಟು, ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.‌
ಸುಭದ್ರಾ ದೇವಿ, ಸಂತೇಪೇಟೆ, ಹಾಸನ
