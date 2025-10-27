ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ಸುಪ್ರಭಾ ಸಾಗರ ಮುನಿ ಜಿನೈಕ್ಯ

<p><strong>ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ (ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ವರ್ಷಾಯೋಗ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಆಚರಣೆಗೆ ವರ್ಧಮಾನ ಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಸಂಘಸ್ಥ ತ್ಯಾಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸುಪ್ರಭಾ ಸಾಗರ ಮುನಿ (80) ಜಿನೈಕ್ಯರಾದರು.</p>.<p>ಅವರು ಯಮಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಶನಿವಾರ ಸಮಾಧಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು.</p>.<p>ಸೆ.4ರಂದು ಅವರು ವರ್ಧಮಾನ ಸಾಗರ ಮುನಿ ಅವರಿಂದ ಯಮಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅ.17ರ ನಂತರ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸೇವನೆ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸಾಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ಅವರು, ಬಿಎ, ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಿರ್ಣಯ ಸಾಗರ ಮುನಿ ಅವರಿಂದ 2021ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ:</strong> ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಆಚಾರ್ಯರ ತ್ಯಾಗಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>