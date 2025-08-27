ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಅರಸೀಕೆರೆ: ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಬಳೆ ಅಲಂಕಾರ

ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬಳೆಗಳ ಅರ್ಪಣೆ
ರಮೇಶ್‌ ಎ.ಎಸ್.
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:34 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:34 IST
ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಬಸವರಾಜು ಅರ್ಚಕ
ಬಳೆಯು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ದೇವಿಗೆ ಬಳೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ವಿನಯ್‌ ಅರ್ಚಕ
festivalHasana

festivalHasana

