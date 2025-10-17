ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಅರಸೀಕೆರೆ: ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಿದ ಉದ್ಯಮಿ

ಬಿ.ವಿ. ಹಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಹಸ್ತ
ಎ.ಎಸ್‌. ರಮೇಶ್‌
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:08 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:08 IST
ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಯ ಗೋಡೆಗಳು 
ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಯ ಗೋಡೆಗಳು 
ಇದೇ ಊರಿನವರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರಗನ್ನು ನೀಡಿ ಯಾವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಬಿ.ನಾಗರಾಜು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ
ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದೇಗುಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯ.
ರೇವಣ್ಣ ಅಗ್ಗುಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ
Govt schoolHassan

