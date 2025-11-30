ಕೊಣನೂರು: ನೆನಪಿನ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

<p><strong>ಕೊಣನೂರು</strong>: ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನೂತನ ಪರಿಲಕಲ್ಪನೆಯ ನೆನಪಿನ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಹೋಬಳಿಯ ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಅರಣ್ಯನಾಶ ಮತ್ತಿತರ ಮಾನವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪೃಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ದಾರಿ ಎಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುಂದರ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜನರ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಾರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬರಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ಒಡಲನ್ನು ಅಗೆದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾದ ಎಸಗುತ್ತಿದೆ. ಊಟಿಯಿಂದ ಗುಜರಾತ್ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಸುಮಾರು 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನದಿಗಳ ಉಗಮಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿ ತಾಣದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಇದೀಗ ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನ.29 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿಯ 6 ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಜನರು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯಾನ ಬೆಳೆಸುವ ಮಾದರಿ ನೆನಪಿನ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣಿನ, ಬಹುಪಯೋಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಲಾಗುವುದು. ಉದ್ಯಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾಥ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಜನ್ಮದಿನ, ಮದುವೆ, ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಹಿರಿಯರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಂದು ಗಿಡನೆಟ್ಟು ಅದರ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ಎ.ಟಿ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಡೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉದ್ಯಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 10 ವಿವಿಧ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ನಿಲಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಣತಿ ಮತ್ತು ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಕೆಸವತ್ತೂರಿನ ಧನ್ವಿತಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಜನಪದ ಆಟ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮನೆಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಮಹಾಂತ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೆಸವತ್ತೂರು ಮಠದ ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಿಲುಮೆ ಮಠದ ಜಯದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತೊರೆನೂರು ಮಠದ ಮಲ್ಲೇಶ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯ ನಿಶ್ಚಲ ನಿರಂಜನ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಂಡ್ರಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ, ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೀಬಳ್ಳಿ ಯೋಗಣ್ಣ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣೇಗೌಡ, ನೂರಾರು ಜನರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>