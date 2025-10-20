ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಳೇಬೀಡು | ಅಧಿಕ ಆವಕ: ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹700!

ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರ ಅಳಲು
ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:24 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:24 IST
ಮಳೆಯಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಹಳೇಬೀಡಿನ ಕೇದಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಬಳಿ ಟಾರ್ಪಾಲ್ ಹಾಕಿರುವುದು
ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗೆ ಕೈಹಾಕಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹40ಸಾವಿರ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡೆವು.
–ಶಂಕರಲಿಂಗಪ್ಪ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಾರ
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು.
–ಎಂ.ಕೆ.ಹುಲಿಗೌಡ, ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
