ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಣಿಗೆ: ಭರವಸೆ

<p><strong>ಅರಕಲಗೂಡು: ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಶಂಭುನಾಥಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಮಧುಶ್ರೀ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹10 ಸಾವಿರ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆರ್. ಕೆ. ಪದ್ಮನಾಭ್ ತಿಳಿಸಿದರು. </strong></p>.<p><strong> ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ವೃದ್ದಾಶ್ರಮದ ವೃದ್ಧರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.</strong></p>.<p><strong>'ವೃದ್ಧರು ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನ ಬದುಕು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ, ಮಧುಶ್ರೀ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </strong></p>.<p><strong>ವೃದ್ದಾಶ್ರಮದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಧು, ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಐಸಿಟಿಸಿ ಅಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕ ಪರಶುರಾಮ್, ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞೆ ಗೌರಮ್ಮ, ಆರ್.ಕೆ.ಪಿ ಬಳಗದ ವಾಟಳ್ ರಮೇಶ್, ಯೋಗೇಶ್, ತಿಲಕ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರವೀಣ್, ಮಂಜು, ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಗುರುಮೂರ್ತಿ , ಉಮೇಶ್, ಧರ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</strong></p>