ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿ ಸುದೀಪ್ ಔದಾರ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ: ರಾಗಿಣಿ

<p><strong>ಹಾಸನ</strong>: 'ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ' ಎಂದು ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸುದೀಪ್ ಅವರದ್ದು ಉತ್ತಮ ನಡೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಟ ದರ್ಶನ್ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಆಗಿದೆ' ಎಂಬ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು, 'ರಮ್ಯಾ ವಿಚಾರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ಹೀಗೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ತುಂಬಾ ಸಮಯವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ. ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ' ಎಂದರು.</p>