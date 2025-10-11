ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಹಿರೀಸಾವೆ | ಯೂರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ: ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರ ಹರಸಾಹಸ

ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹದ ಮಳೆ
ಹಿ.ಕೃ.ಚಂದ್ರು
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:36 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಿರೀಸಾವೆಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡ ಬಂದ ಲಾರಿ ಬಳಿಯೇ ರೈತರು ಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹಿರೀಸಾವೆಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡ ಬಂದ ಲಾರಿ ಬಳಿಯೇ ರೈತರು ಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರದ ಬದಲು ನ್ಯಾನೋ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ರೈತರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
-ಜಾನ್ ತಾಜ್, ಹಿರೀಸಾವೆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ
FarmersHassanFertilizerurea import

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT