ಹಾನಗಲ್| ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ₹8.45 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:40 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:40 IST
Haverihospital

