ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು: ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿ ಬರುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು

ಪ್ರಮೀಳಾ ಹುನಗುಂದ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:07 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್‌ಜೆಜೆಎಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು ಒಡೆದಿರುವುದು
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್‌ಜೆಜೆಎಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು ಒಡೆದಿರುವುದು
Haveri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT