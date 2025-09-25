ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಸಾಗಲಿ: ಸಂಗನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ, ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಮಹಾಪುರಾಣ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:54 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Haveri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT