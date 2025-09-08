ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ | ಸಂಭ್ರಮದ ಈದ್‌ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:01 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:01 IST
ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಹೊರಕೇರಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂದವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ದಾಸೋಹ ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
Haveri

