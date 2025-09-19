ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ| ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 3 ತಿಂಗಳ ಕ್ಯಾಂಪ್: ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ‘ಕೃಷಿ ಕರಗ’

ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪದವೀಧರರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:05 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:05 IST
ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ
ಸಚಿನ ಅನಂತಪುರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದುವುದಕ್ಕೂ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇಂದಿನ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ
ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಿ.ಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
