ಹಾವೇರಿ | ಬೆಂಕಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಕಬ್ಬು

<p><strong>ಹಾವೇರಿ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮರಳಿಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅ. 6ರಂದು ನಡೆದಿರುವ ಅವಘಡ ಸಂಬಂಧ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕ ನಾಗರಾಜ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹಡಗಲಿ ಅವರು ಸವಣೂರು ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರನ್ವಯ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ದೂರುದಾರರು ಏಳು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕಂಬವಿದೆ. ಇದೇ ಕಂಬದಿಂದ ಸಿಡಿದ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗೆ ತಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಪಸರಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ₹2.50 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೂರುದಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>