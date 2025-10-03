ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ–ಯುದ್ಧದಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾಗದು: ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ

ಗಾಂಧೀಜಿ–ಲಾಲ್‍ಬಹದ್ದೂರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಯಂತಿ | ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:12 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:12 IST
ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಬಾಲ ಸಂಘಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಬಳಗ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾವೇರಿಯ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು 
HaveriTerrorism

