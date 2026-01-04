ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಜರೆಸಾಬ್ ಐ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಆಯ್ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:03 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Haverikasapa
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT