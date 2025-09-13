ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ | ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕ ವಿಳಂಬ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಎಐಡಿಎಸ್‌ಒ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:21 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:21 IST
