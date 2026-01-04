ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಹಾವೇರಿ: ಹಿಮ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 500 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ

ಹಾವೇರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಜ. 7ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ | ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:03 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:03 IST
HaveriMedical

