ಹಾವೇರಿ: ಮನೆ ಹಾನಿ; 349 ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ 161 ತಿರಸ್ಕೃತ

ಮುಂಗಾರು–ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ | ಪರಿಹಾರದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಅನರ್ಹರಿಂದಲೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ | ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:19 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:19 IST
ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲೆಯ 33726 ರೈತರಿಗೆ ₹ 14.66 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದು ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹ 14.18 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ
ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
