ಹಾವೇರಿ: ಕೈದಿಗಳ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ‘ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ’

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ 4 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ | 5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಸಸಿ ನೆಡಲು ತಯಾರಿ | ಅಡುಗೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಕೆ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:18 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:18 IST
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಕೈದಿ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ತರಕಾರಿ–ಸೊಪ್ಪು
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ತರಕಾರಿ–ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹9 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹ 10 ಸಾವಿರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾಪಸು ಜಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ನಾಗರತ್ನಮ್ಮಾ ವೈ.ಡಿ. ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ
