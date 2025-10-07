ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ | ಸಾಮಾಜಿಕ,ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜು, ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗೂ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್

ಶೇ 97.75ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ, ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲೋಪ; ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಲವು ಅಡ್ಡಿ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:10 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:10 IST
ಹಾವೇರಿಯ ನೇತಾಜಿನಗರದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದರು
ಹಾವೇರಿಯ ನೇತಾಜಿನಗರದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದರು
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ಆಧರಿಸಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4.12 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ 4.57 ಲಕ್ಷ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳಿವೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
