ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ | ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ: ಸಿಎಂ ಪ್ರವೇಶ

* ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೆಳೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್?
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:27 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:27 IST
ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲು ಪೈಪೋಟಿ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಗನಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟ ಸಿ.ಎಂ | ಪರ–ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ.ಪಂ ಅಧಿಕಾರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿಯೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ
ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ನೀರಲಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
SiddaramaiahHaveri

