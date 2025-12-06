ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೆಎಂಎಫ್‌ ಧಾರವಾಡ ಘಟಕದ ಖರೀದಿ ಬಂದ್

ಜಿಲ್ಲೆಯ 12 ಕಡೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ | ಎರಡನೇ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 1,698 ನೋಂದಣಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:18 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:18 IST
ಬೀರಪ್ಪ ಡೊಳ್ಳಿನ
ಮಾಲತೇಶ ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ
Haveri

