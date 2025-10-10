ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಕುಮಧ್ವತಿ ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತ; ಸಿಗದ ಪರಿಹಾರ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ; ಎತ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗ್ರಹಣ
ಮುಕ್ತೇಶ ಕೂರಗುಂದಮಠ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:19 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:19 IST
Ranebennur Assembly Constituency

