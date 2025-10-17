₹1 ಸಾವಿರ ಟಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಹಾಸನಾಂಬೆಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ

<p><strong>ಹಾಸನ:</strong> ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ರ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ, ₹1 ಸಾವಿರ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಹಾಸನಾಂಬೆಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ರೊಳಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ದೇವಿ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಜನರ ಜೊತೆಗೇ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕಂತನ್ನೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದು, ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿ. ಯಾವುದೇ ಕರಿನೆರಳು ಆವರಿಸದಂತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಕೋರಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>