ಹಾವೇರಿ | ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಳು: ಕಳಪೆ ಬೀಜ ಆರೋಪ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:55 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:55 IST
ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವರ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
