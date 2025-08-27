ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡಿ: ಶಾಸಕ ಯು.ಬಿ.ಬಣಕಾರ

ಹಿರೇಕೆರೂರ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಗತಿ  ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:06 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:06 IST
Haveri

