ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: 175 ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ಸ್ಥಗಿತ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು; ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಘಟಕಗಳು
ಮುಕ್ತೇಶ ಕೂರಗುಂದಮಠ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:16 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:16 IST
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ 
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ದೇವರಗುಡ್ಡ ತಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಣದೇ ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿವೆ.
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರನಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಣದೇ ಶಾಸ್ವತವಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ.  
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. 69 ಘಟಕ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಘಟಕಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಇಇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಉಪವಿಭಾಗ
