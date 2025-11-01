ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ: ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರಾದೇಶಿಕ’ ಸ್ಥಾನ?

ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:04 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:04 IST
ಹಾವೇರಿಯ ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ
- ಮೋಹನ ದಂಡಿನ ಕೇಂದ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ
ಹಾವೇರಿ ದೇವಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ತಾರಾಲಯ
