ಶಿಗ್ಗಾವಿ | ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ: ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಜನರ ಗೋಳು
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:53 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:53 IST
ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
– ಮಲ್ಲಕಾಜಯ್ಯ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ
Health

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

