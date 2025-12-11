ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ | ಕಬ್ಬು ಸಾಗಣೆ ಜೋರು: ಚಾಲಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು

ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
ಕಬ್ಬು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗಬೇಕು. ಕಬ್ಬು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು
ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ., ಹಾವೇರಿ
HaveriSugar cane

