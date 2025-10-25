ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
‘ಸಿ’ ಕೆಟಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ: ನೇರ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ನೀರು

14 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ | ಹಾವೇರಿ–ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿಗೆ ನೀರಿನ ಆಧಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:07 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:07 IST
ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಜನರು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ
-ರಾಜಶೇಖರ್ ಪುರಾಣಿಕ ಕೆಪಿಸಿಬಿ ಹಾವೇರಿಯ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ‍್ರಭಾರ)
HaveriDrinking Water Crisis ‌Tungabhadra DamTungabhadra Reservoir

