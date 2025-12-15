ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು | ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ: ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ

ಕರ್ಲಗೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂದ್
ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಪಿ. ಕೂರಗುಂದಮಠ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:19 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:19 IST
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರ್ಲಗೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ನೋಟ.. 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರ್ಲಗೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ದಾಖಲಾತಿ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಾಯುತ್ತೇವೆ.
–ಶಾಮಸುಂದರ ಅಡಿಗ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ 
