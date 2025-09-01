ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಅಫಜಲಪುರ
ಅಫಜಲಪುರ | ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ದುರ್ಬಲರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ: ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:06 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:06 IST
ಕಾಯಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ರೋಡಿಗಿ ಸಿಪಿಐ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಳಗೋದಿ ಉದ್ಯಮಿದಾರರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಕಣ್ಣಿ ನಿವೃತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿದ್ದರಾಮ ಅಜಗೊಂಡ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಸೋಬಾನಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಗುಂಡು ಬಡದಾಳ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
