ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಎಲ್ಲ ಪಠ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಸವಣ್ಣ ಬರಲಿ: ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ನಡೆದ ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ರಥಯಾತ್ರೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

KalaburagiBasavanna

