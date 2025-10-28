ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ|ಮುಗಿಯದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದ ತನಿಖೆ: ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಾದರೂ B.Ed ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲ

ಮನೋಜ ಕುಮಾರ್ ಗುದ್ದಿ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:30 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:30 IST
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಿ.ಇಡಿ ಅಕ್ರಮದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು
ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಜಿ.ಕಣ್ಣೂರ ಕುಲಸಚಿವ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ) ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿ.ವಿ.
ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಶಿಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗದ್ದರಿಂದ ಟಿಇಟಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಟಿಇಟಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ವಯೋಮಿತಿ ಮೀರಿರುತ್ತದೆ
ಮಂಜುಳಾ ಎನ್‌.ಜಿ. ಬಿ.ಇಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

