ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಚಿಂಚೋಳಿ | ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ನದಿಗೆ ನೀರು; ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ಸೇತುವೆಗಳು

ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅರಣ್ಯರೋದನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:18 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಮಾರ್ಗದ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದು
ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಮಾರ್ಗದ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದು
ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಡೋಣಿ ತಾಜಲಾಪುರ ಕೃಷಿಕರು
ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಡೋಣಿ ತಾಜಲಾಪುರ ಕೃಷಿಕರು
ತಾಜಲಾಪುರ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಿದರೆ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಮಾರ್ಗದ ಸೇತುವೆಯೂ ಸಾಲೇಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮುಳುಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ತಾಜಲಾಪುರ ದ್ವೀಪದಂತಾಗಿದ್ದು ಸೇತುವೆ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಬೇಕು
ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಡೋಣಿ ತಾಜಲಾಪುರ ಕೃಷಿಕ
kalaburgi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT