ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಾವೇಶ, ಭೀಮನಡೆ ಪಥ ಸಂಚಲನ: ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸಜ್ಜು

<p><strong>ಚಿತ್ತಾಪುರ (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ವಿವಿಧ ಸಮಾಜಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭೀಮನಡೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣದ ಚಿತ್ತಾವಲಿ ಚೌಕ್ನಿಂದ ಭೀಮನಡೆ ಪಥಸಂಚಲನ ಶುರುವಾಗಿ ಜನತಾ ಚೌಕ್, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಚೌಕ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯುವ ಬಜಾಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ.</p>.ಕಲಬುರಗಿ | ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಚಿತ್ತಾಪುರ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಮಣಿಕಂಠ ರಾಠೋಡ ಬಂಧನ.<p>ಬಜಾಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಾವೇಶದ ಬಹಿರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ದಲಿತ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><h2>ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ, ಸಿಂಗಾರ:</h2><p>ಭೀಮನಡೆ ಜಾಥಾ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜಗಳು ಬಳಸುವ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣಗಳ ಪರಪರಿ, ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಿ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಕನಕದಾಸ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ, ನಾರಾಯಣ ಗುರು, ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಮಹಾವೀರ, ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಶರಣರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಕಟೌಟ್ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.ಚಿತ್ತಾಪುರ| ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪಥಸಂಚಲನ: ಗಣವೇಷಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಜನರಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ.<p>ಭೀಮನಡೆ ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಟೋಪಿ, ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ ಹಾಗೂ ಖಾಕಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶಿಸ್ತು ಬದ್ದವಾಗಿ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಿರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಮಠದ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೌಟಾ ಬಿ. ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶರಣರು ಬೆಲ್ದಾಳ ಸೇರಿದoತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂದಾಜು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೊಸಮನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಚಿತ್ತಾಪುರ| RSS ಪಥಸಂಚಲನ: ವಿವಿಧ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ.<h2>ಪುರಸಭೆ ಅನುಮತಿ: </h2><p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್, ಪರಪರಿ, ಧ್ವಜ, ಕಟೌಟ್ ಗಳನ್ನು ವಾಹನ ಸಂಚಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕದ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜ/ಯಾವುದೇ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಬಾರದು, ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷೆ, ಘೋಷಣೆ ಮುದ್ರಿಸಬಾರದು. ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ವಿಧಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಷರತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಅಂಥ ಅನುಮತಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತವು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.</p> .ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತೇಜೋವಧೆ: ಆರೋಪ.