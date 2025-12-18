ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸೈಬರ್‌ ವಂಚನೆ: ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಅವರ್‌ ಮುಖ್ಯ; ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌ ಶರಣಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:27 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:27 IST
ಸೈಬರ್‌ ವಂಚನೆ ಏಕಮುಖವಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕರ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೇ ವಂಚನೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕರು ಆಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಬಹುದು
–ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಡಿ., ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್‌
Kalaburagicyber crimeFraud caseFraudBank FraudBank Fraud Cases

